Мишустин назначил Данилова ректором САФУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин назначил Михаила Данилова ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
- В мае 2025 года Данилов был назначен исполняющим обязанности ректора САФУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Михаила Данилова ректором Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломоносова, сообщили с российском кабмине.
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"Ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова стал Михаил Данилов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
В мае 2025 года Данилов был назначен исполняющим обязанности ректора САФУ.
Данилов родился в 1979 году в Саратове.
Свою трудовую и научную деятельность начал в 2001 году в Саратовском госуниверситете. Работал на руководящих постах в администрации городов Саратов и Урай, а также в правительстве Республики Марий Эл. Кроме того, несколько лет занимался проблемами развития образования в Саратовской области.
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