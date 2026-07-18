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Мишустин назначил Данилова ректором САФУ - РИА Новости, 18.07.2026
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10:15 18.07.2026 (обновлено: 10:16 18.07.2026)
Мишустин назначил Данилова ректором САФУ

Мишустин назначил Михаила Данилова ректором САФУ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин назначил Михаила Данилова ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
  • В мае 2025 года Данилов был назначен исполняющим обязанности ректора САФУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Михаила Данилова ректором Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломоносова, сообщили с российском кабмине.
«

"Ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова стал Михаил Данилов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В мае 2025 года Данилов был назначен исполняющим обязанности ректора САФУ.
Данилов родился в 1979 году в Саратове.
Свою трудовую и научную деятельность начал в 2001 году в Саратовском госуниверситете. Работал на руководящих постах в администрации городов Саратов и Урай, а также в правительстве Республики Марий Эл. Кроме того, несколько лет занимался проблемами развития образования в Саратовской области.
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РоссияСаратовУрайМихаил МишустинСеверный (Арктический) федеральный университетОбразование - Общество
 
 
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