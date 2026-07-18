Мишустин назначил Данилова ректором САФУ

"Ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова стал Михаил Данилов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Свою трудовую и научную деятельность начал в 2001 году в Саратовском госуниверситете. Работал на руководящих постах в администрации городов Саратов и Урай, а также в правительстве Республики Марий Эл. Кроме того, несколько лет занимался проблемами развития образования в Саратовской области.