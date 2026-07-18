Юрист рассказал, можно ли приходить на работу с питомцами

Краткий пересказ от РИА ИИ Возможность нахождения домашних животных в офисе определяет работодатель.

Присутствие животных запрещено в местах обработки пищевых продуктов и приготовления еды согласно требованиям СанПиН.

Игнорирование запрета на пребывание питомцев на территории организации может повлечь дисциплинарные взыскания.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Возможность нахождения домашних животных в офисе определяет работодатель, однако законодательством предусмотрены и четкие запреты - например, их присутствие запрещено в местах обработки пищевых продуктов и приготовления еды, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Прямого запрета или разрешения на этот счет в российском законодательстве нет. Вопрос нахождения животных в офисе обычно относится к компетенции самого работодателя и регулируется его внутренними документами, которые сотрудник обязан соблюдать", - комментирует юрист.

Тем не менее из этого правила есть важные исключения, подчеркивает он. "В определенных сферах деятельности вступают в силу обязательные санитарно-эпидемиологические нормы. Если компания работает, например, в области общественного питания, производства или оборота пищевых продуктов, присутствие на рабочих местах посторонних лиц и животных исключено напрямую требованиями СанПиН", - поясняет Южалин

Однако даже если для отрасли нет жестких санитарных запретов, работодатель все равно имеет полное право ввести свой внутренний запрет на пребывание питомцев на территории организации. Обычно такие правила прописываются в локальных нормативных актах, например, правилах внутреннего распорядка.

"Игнорирование данного пункта будет расцениваться как дисциплинарное нарушение, за которым может последовать выговор или другое взыскание", - предупреждает юрист.