Силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника над российскими регионами.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18