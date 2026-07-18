В Ростовской области и Таганроге уничтожили около трех десятков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области минувшей ночью.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около трех десятков БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области и городе Таганрог минувшей ночью, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и пяти районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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