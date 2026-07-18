В Сербии участники "Дринской регаты" подняли портрет Путина над плотом

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники ежегодной регаты на реке Дрина подняли портрет президента РФ Владимира Путина над своим плотом в знак солидарности с Россией.

«Дринская регата» в муниципалитете Любовия прошла в этом году в 26-й раз, в ней приняли участие 15 тысяч человек на 1,5 тысячах плавсредств.

Участники регаты с российско-сербской тематикой доминируют на мероприятии и активно выражают свою поддержку России.

БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Участники ежегодной регаты на реке Дрина в муниципалитете Любовия в Сербии подняли портрет президента РФ Владимира Путина над своим плотом в знак солидарности с Россией, заявил РИА Новости совладелец плавсредства Славиша Топалович.

Река Дрина служит естественной границей между Боснией и Герцеговиной и Сербией . "Дринская регата" в муниципалитете Любовия прошла в этом году в 26-й раз, в ней приняли участие 15 тысяч человек на 1,5 тысячах плавсредств. Кроме 42 километрового спуска по реке от поселка Рогачица до Любовии в программе были концерты и угощения на берегу.

"Наша компания принимает участие в регате уже 23 года и у нас исключительно российско-сербская тематика: большой билборд с портретом президента Путина, где на русском и сербском языке написано "Косово - это Сербия, а Дрина - не граница", все наши участники в майках с российско-сербской символикой, и мы, можно сказать, доминируем на этой регате", - сказал Топалович.

"Мы не являемся организаторами всего мероприятия, но активно участвуем и болеем за РФ", - добавил он.

По его словам, плот всегда вызывает живой интерес и всегда собирает вокруг себя множество других участников мероприятия.

"Мы с друзьями делаем все это на свои средства", - отметил участник регаты.

Авторы идеи используют большую армейскую резиновую лодку на 25 человек, с обоих бортов которой швартуют еще по одной 12-местной лодке - получается плавсредство примерно на 50 человек.

"На этом "плоту" у нас билборд, палатка, флаги, электрогенератор, аудио-оборудование, музыканты и певица. Так мы идем по реке и к нам подходят другие "суда" от 50 до 70, которые любят музыку и все русское", - отметил собеседник агентства.