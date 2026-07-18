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В Сербии участники "Дринской регаты" подняли портрет Путина над плотом - РИА Новости, 18.07.2026
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14:41 18.07.2026 (обновлено: 15:55 18.07.2026)
В Сербии участники "Дринской регаты" подняли портрет Путина над плотом

Участники регаты в Сербии подняли портрет Путина над своим плотом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники ежегодной регаты на реке Дрина подняли портрет президента РФ Владимира Путина над своим плотом в знак солидарности с Россией.
  • «Дринская регата» в муниципалитете Любовия прошла в этом году в 26-й раз, в ней приняли участие 15 тысяч человек на 1,5 тысячах плавсредств.
  • Участники регаты с российско-сербской тематикой доминируют на мероприятии и активно выражают свою поддержку России.
БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Участники ежегодной регаты на реке Дрина в муниципалитете Любовия в Сербии подняли портрет президента РФ Владимира Путина над своим плотом в знак солидарности с Россией, заявил РИА Новости совладелец плавсредства Славиша Топалович.
Река Дрина служит естественной границей между Боснией и Герцеговиной и Сербией. "Дринская регата" в муниципалитете Любовия прошла в этом году в 26-й раз, в ней приняли участие 15 тысяч человек на 1,5 тысячах плавсредств. Кроме 42 километрового спуска по реке от поселка Рогачица до Любовии в программе были концерты и угощения на берегу.
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"Наша компания принимает участие в регате уже 23 года и у нас исключительно российско-сербская тематика: большой билборд с портретом президента Путина, где на русском и сербском языке написано "Косово - это Сербия, а Дрина - не граница", все наши участники в майках с российско-сербской символикой, и мы, можно сказать, доминируем на этой регате", - сказал Топалович.
"Мы не являемся организаторами всего мероприятия, но активно участвуем и болеем за РФ", - добавил он.
По его словам, плот всегда вызывает живой интерес и всегда собирает вокруг себя множество других участников мероприятия.
"Мы с друзьями делаем все это на свои средства", - отметил участник регаты.
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Авторы идеи используют большую армейскую резиновую лодку на 25 человек, с обоих бортов которой швартуют еще по одной 12-местной лодке - получается плавсредство примерно на 50 человек.
"На этом "плоту" у нас билборд, палатка, флаги, электрогенератор, аудио-оборудование, музыканты и певица. Так мы идем по реке и к нам подходят другие "суда" от 50 до 70, которые любят музыку и все русское", - отметил собеседник агентства.
"Всего сплавлялись около 7 часов с несколькими остановками, на середине пути традиционно пристали в местечке Горня-Трешница для паузы на обед и еще в двух местах, где нас каждый раз ждут с угощениями и приветствуют нас, Россию и Путина. На остановках собирается около тысячи человек, поем "Калинку-Малинку" и другие русские и сербские песни", - добавил он.
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