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В Германии выступили с внезапным призывом после заявления Путина - РИА Новости, 18.07.2026
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09:14 18.07.2026 (обновлено: 11:16 18.07.2026)
В Германии выступили с внезапным призывом после заявления Путина

Габриэль: Европа должна пойти на переговоры с Россией после заявления Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль считает, что Европа должна пойти на переговоры с Россией после заявления президента Владимира Путина о готовности к диалогу.
  • По его мнению, ЕС ничего не теряет, соглашаясь на переговоры с Москвой.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европа должна пойти на переговоры с Россией после заявления президента Владимира Путина о готовности к диалогу, сказал бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью NZZ.

"В первой части фразы он (Путин. — Прим. ред.) заявил, что с удовольствием провел бы переговоры со Шредером. Когда называют имена, на самом деле уже становится ясно, что этот человек не подойдет. Но вторая часть фразы гласила, что он согласен и на любого другого европейца. И тогда я, будь я Европой, сказал бы: "Хорошо, мы верим тебе на слово". Какие здесь риски? Никаких", — отметил Габриэль, добавив, что позицию необходимо было бы координировать с Украиной.
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При этом, по его словам, Шредера вряд ли выдвинут кандидатом на роль переговорщика с Москвой.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, он выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер, но отметил, что пусть выбирают сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
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