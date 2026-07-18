В Германии выступили с внезапным призывом после заявления Путина

При этом, по его словам, Шредера вряд ли выдвинут кандидатом на роль переговорщика с Москвой.



Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, он выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер, но отметил, что пусть выбирают сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.