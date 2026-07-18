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На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу - РИА Новости, 18.07.2026
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10:50 18.07.2026
На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу

В Косино-Ухтомском районе обнаружили занесенного в Красную книгу Москвы чибиса

© Фото : Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыОрнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами в районе Косино-Ухтомский
Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами в районе Косино-Ухтомский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Косино-Ухтомском районе специалисты обнаружили занесенного в Красную книгу Москвы чибиса с птенцами.
  • Чибисы выбирают для гнездования поля, низкотравные луга и пустыри, предпочитая влажные места.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу Москвы, с птенцами в Косино-Ухтомском районе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы. Специалисты призывают жителей и гостей города быть внимательными во время прогулок на зеленых территориях", - говорится в сообщении.
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Чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос "чьи вы?".
"Для гнездования эти птицы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри. Они отдают предпочтение влажным местам, хотя могут селиться и на сухих участках. Гнездо чибисы устраивают прямо на земле, делая округлую ямку, аккуратно выстланную сухими стеблями и листьями. В кладке обычно четыре яйца", - поясняется в сообщении.
После появления на свет птенцы держатся рядом с гнездом или перебираются на более влажные участки. Примерно через пять недель молодые птицы начинают летать. В июле и августе у пернатых особенно важный период, когда они наиболее уязвимы. В связи с этим специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок по природным территориям.
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"При встрече с этим редким представителем фауны важно придерживаться нескольких простых правил. Передвигаться нужно только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Кроме того, необходимо забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым", - подчеркивается в сообщении.
Иногда детеныши зверей и птенцы (слетки) могут показаться одинокими или беззащитными, однако брать их в руки не стоит. Как правило, родители находятся поблизости и продолжают заботиться о своем потомстве. При обнаружении травмированного или ослабленного животного необходимо сообщить в единую справочную службу правительства Москвы.
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