На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Косино-Ухтомском районе специалисты обнаружили занесенного в Красную книгу Москвы чибиса с птенцами.

Чибисы выбирают для гнездования поля, низкотравные луга и пустыри, предпочитая влажные места.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу Москвы, с птенцами в Косино-Ухтомском районе, сообщается на Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу Москвы, с птенцами в Косино-Ухтомском районе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы . Специалисты призывают жителей и гостей города быть внимательными во время прогулок на зеленых территориях", - говорится в сообщении.

Чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос "чьи вы?".

"Для гнездования эти птицы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри. Они отдают предпочтение влажным местам, хотя могут селиться и на сухих участках. Гнездо чибисы устраивают прямо на земле, делая округлую ямку, аккуратно выстланную сухими стеблями и листьями. В кладке обычно четыре яйца", - поясняется в сообщении.

После появления на свет птенцы держатся рядом с гнездом или перебираются на более влажные участки. Примерно через пять недель молодые птицы начинают летать. В июле и августе у пернатых особенно важный период, когда они наиболее уязвимы. В связи с этим специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок по природным территориям.

"При встрече с этим редким представителем фауны важно придерживаться нескольких простых правил. Передвигаться нужно только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Кроме того, необходимо забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым", - подчеркивается в сообщении.