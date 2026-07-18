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В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми - РИА Новости, 18.07.2026
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15:41 18.07.2026
В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми

Новые правила ипотечных каникул для семей с детьми заработают с сентября

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики в России смогут приостановить платежи или уменьшить их размер на срок до 18 месяцев.
  • Новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября 2026 года.
  • После завершения льготного периода заемщик получит уточненный график платежей, а если финансовое положение семьи улучшится раньше, каникулы можно будет прекратить досрочно, уведомив об этом кредитора.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 сентября 2026 года при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики смогут приостановить платежи либо уменьшить их размер на срок до 18 месяцев. При рождении ребенка льготный период должен завершиться не позднее достижения им возраста полутора лет, а при усыновлении - не позднее чем через 18 месяцев со дня усыновления", - сказал Аксененко.
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Парламентарий отметил, что данный механизм позволит семье снизить финансовую нагрузку в наиболее сложный период и не допустить образования просроченной задолженности по платежам, на которые распространяются каникулы. По его словам, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября 2026 года.
"При этом нужно честно говорить: ипотечные каникулы не означают списания долга. Закон предусматривает специальный порядок начисления и последующей уплаты процентов. После завершения льготного периода заемщик получит уточненный график платежей. Если финансовое положение семьи улучшится раньше, каникулы можно будет прекратить досрочно, уведомив об этом кредитора", - подчеркнул он.
Депутат считает, что расширение ипотечных каникул - важная и своевременная мера поддержки семей с детьми.
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"После рождения второго или последующего ребенка расходы семьи резко возрастают, а доход нередко временно сокращается, поскольку один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребенком. При этом ежемесячный платеж по ипотеке зачастую остается крупнейшей статьей семейного бюджета", - заключил он.
Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
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