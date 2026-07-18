В России расширили список товаров, которые нельзя заменить на время ремонта

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей.

В перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о бесплатном предоставлении аналогичного товара на время ремонта или замены, включены инвестиционные драгоценные металлы и монеты из них.

Также в перечень включены товары, используемые в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, требующие монтажа и демонтажа.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавят инвестиционные драгметаллы и товары для водоснабжения, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

"С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей, которые обновляют отдельные положения правил розничной торговли", - сказал он.

"В частности появляются новые перечни товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о бесплатном предоставлении аналогичного товара на время ремонта или замены, и непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", - добавил Дурдыев.