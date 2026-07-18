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В России расширили список товаров, которые нельзя заменить на время ремонта - РИА Новости, 18.07.2026
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04:08 18.07.2026
В России расширили список товаров, которые нельзя заменить на время ремонта

Список товаров, которые нельзя заменить на время ремонта, расширят с 1 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМагазин товаров для дома
Магазин товаров для дома - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Магазин товаров для дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей.
  • В перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о бесплатном предоставлении аналогичного товара на время ремонта или замены, включены инвестиционные драгоценные металлы и монеты из них.
  • Также в перечень включены товары, используемые в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, требующие монтажа и демонтажа.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавят инвестиционные драгметаллы и товары для водоснабжения, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
"С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей, которые обновляют отдельные положения правил розничной торговли", - сказал он.
"В частности появляются новые перечни товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о бесплатном предоставлении аналогичного товара на время ремонта или замены, и непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", - добавил Дурдыев.
Так, согласно постановлению правительства, в новый перечень товаров, замену на которые нельзя получить на время ремонта, дополнительно включены инвестиционные драгоценные металлы и монеты из них, а также товары, используемые в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, требующие монтажа и демонтажа.
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