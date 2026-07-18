ВС России нанесли удары по портам и судам, используемым ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России продолжила наносить удары по портам Украины.
- Удары также наносились по судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия России в субботу продолжила наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18