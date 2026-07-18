Иноагент Понасенков* задолжал налоговой службе почти 2,3 миллиона рублей

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Блогер-иноагент Евгений Понасенков* должен налоговой службе почти 2,3 миллиона рублей, следует из материалов службы, с которыми ознакомились РИА Новости.

Из них следует, что за Панасенковым* числится долг, превышающий 2,27 миллиона рублей.

Понасенкова* внесли в реестр иноагентов в апреле 2022 года, а после, в июне 2022 года, Минюст включил в реестр запрещенных СМИ организацию ООО "Первый научный"**, созданную блогером.