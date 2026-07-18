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Иноагент Понасенков* задолжал налоговой службе почти 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2026
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11:51 18.07.2026
Иноагент Понасенков* задолжал налоговой службе почти 2,3 миллиона рублей

ФНС выявила у блогера Понасенкова долг в 2,27 миллиона рублей

© Фото : @evgenii_ponasenkovЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : @evgenii_ponasenkov
Евгений Понасенков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер-иноагент Евгений Понасенков* задолжал налоговой службе более 2,27 миллиона рублей.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Блогер-иноагент Евгений Понасенков* должен налоговой службе почти 2,3 миллиона рублей, следует из материалов службы, с которыми ознакомились РИА Новости.
Из них следует, что за Панасенковым* числится долг, превышающий 2,27 миллиона рублей.
Понасенкова* внесли в реестр иноагентов в апреле 2022 года, а после, в июне 2022 года, Минюст включил в реестр запрещенных СМИ организацию ООО "Первый научный"**, созданную блогером.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщили, что Минюст в ходе проверки Понасенкова* обнаружил в его публикациях идею "превосходства европейской государственности перед российским политическим строем".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Организация, включенная Минюстом в реестр запрещенных в России СМИ
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