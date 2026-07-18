Глава Wildberries пообещала помощь пострадавшим после атаки ВСУ на склады

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки на склад в Котовске.

Семьи погибших получат от компании по два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — один миллион рублей.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries после атаки ВСУ прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, сообщила глава Wildberries Татьяна Ким.

Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

« "Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки", - написала Ким в Telegram-канале.

Глава компании уточнила, что Wildberries окажет поддержку родственникам погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат от компании по два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии - один миллион рублей.

"Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей", - сообщила Ким.

Она также выразила глубочайшие соболезнования родным и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.