Глава Wildberries пообещала помощь пострадавшим после атаки ВСУ на склады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки на склад в Котовске.
- Семьи погибших получат от компании по два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — один миллион рублей.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries после атаки ВСУ прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, сообщила глава Wildberries Татьяна Ким.
Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки", - написала Ким в Telegram-канале.
Глава компании уточнила, что Wildberries окажет поддержку родственникам погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат от компании по два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии - один миллион рублей.
"Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей", - сообщила Ким.
Она также выразила глубочайшие соболезнования родным и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.
В свою очередь губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.