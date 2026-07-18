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СМИ: Польша получила первый штурмовой мост на базе танка Abrams - РИА Новости, 18.07.2026
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15:57 18.07.2026
СМИ: Польша получила первый штурмовой мост на базе танка Abrams

National Interest: Польша получила первый штурмовой мост на основе танка Abrams

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке
Флаг Польши и НАТО на польском танке - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша получила первый штурмовой мост, разработанный на основе танка Abrams.
  • Всего весной страна получила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 и 116 танков Abrams ранней версии M1A1.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Польша в июле получила первый штурмовой мост, разработанный на основе танка Abrams, пишет издание National Interest.
«
"В этом месяце Польша получила первый из запланированных 25 штурмовых мостов (JAB), которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны", - говорится в материале издания.
Польша весной получила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, в войско польское было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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