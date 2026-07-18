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Орешкин рассказал, чего ожидает Россия от новой организации по ИИ - РИА Новости, 18.07.2026
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05:44 18.07.2026
Орешкин рассказал, чего ожидает Россия от новой организации по ИИ

Орешкин: Россия надеется, что организация по ИИ станет действенным механизмом

© AP Photo / Eugene HoshikoВид на Шанхай, Китай
Вид на Шанхай, Китай - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вид на Шанхай, Китай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия рассчитывает на действенность Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
  • Максим Орешкин отметил важность подписания Соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, созданной по инициативе КНР.
  • Российская делегация во главе с Максимом Орешкиным участвует во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае с 17 по 20 июля.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Россия рассчитывает, что Всемирная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта станет не очередным дискуссионным клубом, а действенным механизмом совместной работы, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Сегодня здесь собрались те, кто создает новые технологии и принимает решения, от которых во многом зависит будущее наших стран. Особенно важно, что разговор ведется открыто, на равноправной основе и с вниманием к интересам стран мирового большинства", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на симпозиуме Создавая будущее в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Россия обладает самыми современными технологиями ИИ, заявил Орешкин
17 июля, 12:46
Он отметил, что важным практическим шагом стало подписание Соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, созданной по инициативе КНР.
«
"Рассчитываем, что новая организация станет не очередным дискуссионным клубом, а действенным механизмом совместной работы - с конкретными проектами и измеримыми результатами", - указал он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
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Вчера, 04:54
 
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