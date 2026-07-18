Орешкин рассказал, чего ожидает Россия от новой организации по ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия рассчитывает на действенность Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
- Максим Орешкин отметил важность подписания Соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, созданной по инициативе КНР.
- Российская делегация во главе с Максимом Орешкиным участвует во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае с 17 по 20 июля.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Россия рассчитывает, что Всемирная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта станет не очередным дискуссионным клубом, а действенным механизмом совместной работы, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Сегодня здесь собрались те, кто создает новые технологии и принимает решения, от которых во многом зависит будущее наших стран. Особенно важно, что разговор ведется открыто, на равноправной основе и с вниманием к интересам стран мирового большинства", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
Он отметил, что важным практическим шагом стало подписание Соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, созданной по инициативе КНР.
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"Рассчитываем, что новая организация станет не очередным дискуссионным клубом, а действенным механизмом совместной работы - с конкретными проектами и измеримыми результатами", - указал он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.