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В Москве врачам помогают более 60 ИИ-сервисов, заявил Орешкин - РИА Новости, 18.07.2026
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05:25 18.07.2026 (обновлено: 05:26 18.07.2026)
В Москве врачам помогают более 60 ИИ-сервисов, заявил Орешкин

Орешкин: более 60 ИИ-сервисов в Москве помогают врачам выявлять заболевания

© iStock.com / gorodenkoffВрачи работают с использованием искусственного интеллекта
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 60 ИИ-сервисов в Москве помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям.
  • Российские компании реализуют проекты интеллектуальной видеоаналитики, беспилотных систем и «умных городов» в десятках стран.
  • С помощью ИИ-сервисов осуществляются более ранняя диагностика, быстрое и эффективное принятие врачебных решений, что повышает качество жизни людей.
ШАНХАЙ, 18 июл - РИА Новости. Более 60 ИИ-сервисов в Москве помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям, заявил в субботу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Ценность технологии возникает не в лаборатории и не в презентации, а тогда, когда она помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз, фермеру - повысить урожайность, городу - эффективнее организовать транспорт, государству - сделать доступ к услугам удобнее", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
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Он отметил, что "российские компании уже реализуют проекты интеллектуальной видеоаналитики, беспилотных систем и "умных городов" в десятках стран".
"В Москве более 60 ИИ-сервисов помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям. По сути, благодаря комбинации платформенных решений и ИИ, мы осуществляем переход от классической медицины к системе управления здоровьем людей", - указал он.
По словам Орешкина, с помощью ИИ-сервисов осуществляются более ранняя диагностика, наиболее быстрое и эффективное принятие врачебных решений, кроме того, в целом повышается качество жизни людей.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
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МоскваРоссияШанхайМаксим ОрешкинМаксут ШадаевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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