Краткий пересказ от РИА ИИ Более 60 ИИ-сервисов в Москве помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям.

Российские компании реализуют проекты интеллектуальной видеоаналитики, беспилотных систем и «умных городов» в десятках стран.

С помощью ИИ-сервисов осуществляются более ранняя диагностика, быстрое и эффективное принятие врачебных решений, что повышает качество жизни людей.

ШАНХАЙ, 18 июл - РИА Новости. Более 60 ИИ-сервисов в Москве помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям, заявил в субботу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Ценность технологии возникает не в лаборатории и не в презентации, а тогда, когда она помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз, фермеру - повысить урожайность, городу - эффективнее организовать транспорт, государству - сделать доступ к услугам удобнее", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае

Он отметил, что "российские компании уже реализуют проекты интеллектуальной видеоаналитики, беспилотных систем и "умных городов" в десятках стран".

"В Москве более 60 ИИ-сервисов помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям. По сути, благодаря комбинации платформенных решений и ИИ, мы осуществляем переход от классической медицины к системе управления здоровьем людей", - указал он.

По словам Орешкина, с помощью ИИ-сервисов осуществляются более ранняя диагностика, наиболее быстрое и эффективное принятие врачебных решений, кроме того, в целом повышается качество жизни людей.