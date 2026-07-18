Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ Технологический суверенитет означает способность страны самостоятельно защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата, заявил Максим Орешкин.

Подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками, добавил Орешкин.

Россия готова делиться практическими решениями в области ИИ и предлагать партнерам комплексные проекты, подчеркнул Орешкин.

ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, это способность страны самостоятельно защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Технологический суверенитет при этом не означает самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае

Он добавил, что "подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками".

"Россия готова делиться практическими решениями. Мы развиваем собственные большие языковые модели, облачные цифровые платформы и прикладные решения. Обладаем уникальными компетенциями на стыке атомной энергетики и высокопроизводительных вычислений", - подчеркнул Орешкин.

Он отметил, что российская сторона готова предлагать партнерам комплексные проекты: энергоэффективные центры обработки данных, надежное энергоснабжение, локализацию ИИ-моделей и подготовку специалистов.