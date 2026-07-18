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Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, заявил Орешкин - РИА Новости, 18.07.2026
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05:19 18.07.2026
Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, заявил Орешкин

Орешкин назвал технологический суверенитет способностью защищать данные граждан

© РИА Новости / Евгений БиятовПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технологический суверенитет означает способность страны самостоятельно защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата, заявил Максим Орешкин.
  • Подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками, добавил Орешкин.
  • Россия готова делиться практическими решениями в области ИИ и предлагать партнерам комплексные проекты, подчеркнул Орешкин.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, это способность страны самостоятельно защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Технологический суверенитет при этом не означает самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
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Он добавил, что "подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками".
"Россия готова делиться практическими решениями. Мы развиваем собственные большие языковые модели, облачные цифровые платформы и прикладные решения. Обладаем уникальными компетенциями на стыке атомной энергетики и высокопроизводительных вычислений", - подчеркнул Орешкин.
Он отметил, что российская сторона готова предлагать партнерам комплексные проекты: энергоэффективные центры обработки данных, надежное энергоснабжение, локализацию ИИ-моделей и подготовку специалистов.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
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