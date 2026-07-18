Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал поправку к конституции о сроке президента Венгрии - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 18.07.2026
Орбан прокомментировал поправку к конституции о сроке президента Венгрии

Орбан назвал поправку к конституции о сроке президента Венгрии началом произвола

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока от должности.
  • Тамаш Шуйок подписал принятую поправку.
  • Виктор Орбан заявил, что вступление поправки в силу знаменует собой начало произвола в стране.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление в силу одобренной парламентом 17-й поправки к конституции, которая отстраняет президента Венгрии Тамаша Шуйока от должности, знаменует собой начало произвола в стране.
В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую Государственным собрание Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничивает количество депутатских сроков до трех.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Венгрия попросила США не наказывать за небыстрый отказ от российской нефти
Вчера, 14:54
"Сегодня рухнула последняя преграда. Произвол отныне не угроза, а реальность. Если такое смогли сотворить с президентом республики, то завтра уже никто не будет в безопасности. Боже, храни Венгрию!" - написал Орбан на своей странице в социальной сети Facebook*.
Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную премьер-министром Петером Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. Как заявлял Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст в стране до 16 лет
Вчера, 15:11
 
В миреВенгрияТамаш ШуйокВиктор ОрбанПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала