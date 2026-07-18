Орбан прокомментировал поправку к конституции о сроке президента Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока от должности.

Тамаш Шуйок подписал принятую поправку.

Виктор Орбан заявил, что вступление поправки в силу знаменует собой начало произвола в стране.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление в силу одобренной парламентом 17-й поправки к конституции, которая отстраняет президента Венгрии Тамаша Шуйока от должности, знаменует собой начало произвола в стране.

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую Государственным собрание Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничивает количество депутатских сроков до трех.

"Сегодня рухнула последняя преграда. Произвол отныне не угроза, а реальность. Если такое смогли сотворить с президентом республики, то завтра уже никто не будет в безопасности. Боже, храни Венгрию!" - написал Орбан на своей странице в социальной сети Facebook*.

Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную премьер-министром Петером Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. Как заявлял Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.