Двое московских школьников завоевали золотые медали на химической олимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое московских школьников завоевали золотые медали на Международной химической олимпиаде в Узбекистане.

Один из школьников был признан абсолютным победителем олимпиады, набрав наибольшее суммарное количество баллов.

Российская сборная, в которой были московские школьники, получила четыре золотые медали на олимпиаде, в которой участвовали школьники из более чем 90 стран.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двое московских школьников завоевали золотые медали на Международной химической олимпиаде в Узбекистане в составе российской сборной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Награды высшего достоинства получили выпускник 11-го класса ... Игорь Устинов и ученик 9-го класса ... Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады", - написал Собянин в канале на платформе "Макс"

Мэр столицы уточнил, что ребята выступали в составе российской сборной, состоящей из четырех человек. Команду наградили четырьмя золотыми медалями, а всего в олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран.

Собянин добавил, что Международная олимпиада по химии считается одной из наиболее авторитетных по этому предмету. В 2025 году юные москвичи получили четыре золотые медали.