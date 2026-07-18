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Двое московских школьников завоевали золотые медали на химической олимпиаде - РИА Новости, 18.07.2026
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22:46 18.07.2026
Двое московских школьников завоевали золотые медали на химической олимпиаде

Собянин: двое московских школьников завоевали золото на химической олимпиаде

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкХимия
Химия - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое московских школьников завоевали золотые медали на Международной химической олимпиаде в Узбекистане.
  • Один из школьников был признан абсолютным победителем олимпиады, набрав наибольшее суммарное количество баллов.
  • Российская сборная, в которой были московские школьники, получила четыре золотые медали на олимпиаде, в которой участвовали школьники из более чем 90 стран.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двое московских школьников завоевали золотые медали на Международной химической олимпиаде в Узбекистане в составе российской сборной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Награды высшего достоинства получили выпускник 11-го класса ... Игорь Устинов и ученик 9-го класса ... Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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Мэр столицы уточнил, что ребята выступали в составе российской сборной, состоящей из четырех человек. Команду наградили четырьмя золотыми медалями, а всего в олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран.
Собянин добавил, что Международная олимпиада по химии считается одной из наиболее авторитетных по этому предмету. В 2025 году юные москвичи получили четыре золотые медали.
"Качественная подготовка столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", - подчеркнул мэр Москвы.
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