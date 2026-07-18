Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о новом тренде в российской одежде - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 18.07.2026 (обновлено: 11:56 18.07.2026)
В Минпромторге рассказали о новом тренде в российской одежде

Куликов: в коллекциях российских брендов всё чаще появляются национальные мотивы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ одежды российских дизайнеров
Показ одежды российских дизайнеров - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Показ одежды российских дизайнеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальные мотивы становятся новым трендом в коллекциях российских брендов.
  • В регионах России появляются бренды, которые используют национальные узоры и элементы в своих коллекциях.
  • Возрождаются и внедряются в производство традиционные техники, такие как северная вышивка и крестецкая строчка.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Национальные мотивы все чаще появляются в коллекциях российских брендов, сегодня это становится новым трендом, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
«
"Мы действительно наблюдаем значительный рост популярности национальных мотивов и идентичности в коллекциях российских брендов, что не может не радовать. И это становится актуальным общемировым макротрендом - этника вновь в моде, и мировые дизайнеры активно сочетают традиции с современными силуэтами", - сказал Куликов.
Он отметил, что в регионах России появляются бренды, которые отшивают свои коллекции с национальными узорами и элементами. Дизайнеры углубляются в исследование корней своих народов, вдохновляются достопримечательностями, традициями или национальными костюмами.
"Кроме того, возрождаются и внедряются в производство традиционные техники, такие как северная вышивка и крестецкая строчка. Это делает продукцию уникальной и востребованной, особенно на фоне тренда на натуральные волокна и ремесленные детали", - подчеркнул Куликов.
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В России появился новый ГОСТ на спортивную одежду
23 марта, 18:10
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ОбществоОдежда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала