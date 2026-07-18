В Минпромторге рассказали о новом тренде в российской одежде

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"Мы действительно наблюдаем значительный рост популярности национальных мотивов и идентичности в коллекциях российских брендов, что не может не радовать. И это становится актуальным общемировым макротрендом - этника вновь в моде, и мировые дизайнеры активно сочетают традиции с современными силуэтами", - сказал Куликов.