В Одессе прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прозвучал взрыв.
- Воздушная тревога в Одесском районе Одесской области действует с 23:28 мск.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своего корреспондента.
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Одесском районе Одесской области действует с 23.28 мск.
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