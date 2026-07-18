В Электростали обломки дрона упали на здание детского сада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали, произошло возгорание.
- Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"В Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что ни дети, ни сотрудники не пострадали.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
Целью атаки ВСУ также стал склад Wildberries. В результате попадания в него дронов погиб человек, еще 36 пострадали.