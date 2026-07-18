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В Электростали обломки дрона упали на здание детского сада - РИА Новости, 18.07.2026
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12:17 18.07.2026 (обновлено: 13:23 18.07.2026)
В Электростали обломки дрона упали на здание детского сада

Воробьев: в Электростали обломки БПЛА упали на детский сад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали, произошло возгорание.
  • Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обломки дрона упали на здание детского сада в Электростали, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что ни дети, ни сотрудники не пострадали.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
Целью атаки ВСУ также стал склад Wildberries. В результате попадания в него дронов погиб человек, еще 36 пострадали.
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