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ОАЭ призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.07.2026
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23:33 18.07.2026
ОАЭ призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров.
  • Эмиратский МИД подчеркнул важность обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства через Ормузский пролив и осудил нападения на гражданские объекты.
ДУБАЙ, 18 июл - РИА Новости. ОАЭ призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров, говорится в сообщении эмиратского МИД.
"ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров, а также подчеркнули важность обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.
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Согласно заявлению, нападения на гражданские объекты являются нарушением международного права и не могут быть оправданы.
"Обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы, представляют собой вопиющее и серьезное нарушение установленных принципов и положений международного права и ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы", - подчеркнул эмиратский МИД.
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