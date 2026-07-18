ДУБАЙ, 18 июл - РИА Новости. ОАЭ призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров, говорится в сообщении эмиратского МИД.

Согласно заявлению, нападения на гражданские объекты являются нарушением международного права и не могут быть оправданы.

"Обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы, представляют собой вопиющее и серьезное нарушение установленных принципов и положений международного права и ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы", - подчеркнул эмиратский МИД.