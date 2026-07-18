Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили судоходство в Ормузском проливе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава мид ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском МИД.