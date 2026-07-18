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Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 18.07.2026
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16:42 18.07.2026 (обновлено: 16:58 18.07.2026)
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили судоходство в Ормузском проливе

МИД: РФ и ОАЭ подчеркнули необходимость безопасности судоходства в Ормузе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора была подчеркнута необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава мид ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском МИД.
"Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики", - говорится в сообщении ведомства по итогам разговора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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ОАЭРоссияСергей ЛавровОрмузский пролив
 
 
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