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Мэр Нью-Йорка выясняет законность возможного задержания Нетаньяху - РИА Новости, 18.07.2026
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17:49 18.07.2026
Мэр Нью-Йорка выясняет законность возможного задержания Нетаньяху

Мэр Нью-Йорка Мамдани выясняет законность возможного задержания Нетаньяху

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город.
  • Он подчеркнул, что для премьер-министра Израиля не будут создаваться специальные законы, а будут учитываться только действующие законы города Нью-Йорка.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город, но пообещал специально для этого законов не сочинять.
"Мы будем делать все то, что позволяет мне закон в городе Нью-Йорке, но мы не будем с этой целью писать наши собственные законы... (Ведется - ред.) активное обсуждение с нашим правовым департаментом", - заявил Мамдани в интервью газете New York Times, обсуждая возможность задержания израильского премьера в случае его прибытия в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
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Он также сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
В сентябре 2025 года New York Times сообщила, что Мамдани, который тогда был кандидатом на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
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