Мэр Нью-Йорка выясняет законность возможного задержания Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город.

Он подчеркнул, что для премьер-министра Израиля не будут создаваться специальные законы, а будут учитываться только действующие законы города Нью-Йорка.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город, но пообещал специально для этого законов не сочинять.

"Мы будем делать все то, что позволяет мне закон в городе Нью-Йорке , но мы не будем с этой целью писать наши собственные законы... (Ведется - ред.) активное обсуждение с нашим правовым департаментом", - заявил Мамдани в интервью газете New York Times , обсуждая возможность задержания израильского премьера в случае его прибытия в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Он также сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

В сентябре 2025 года New York Times сообщила, что Мамдани, который тогда был кандидатом на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе.