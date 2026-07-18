ВС России поразили под Очаковом пусковую установку комплекса "Нептун-2"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Рыбаковки поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
- Поражение произошло западнее Очакова.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская армия поразила ударом пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2" под Очаковым, сообщило министерство обороны РФ.
"Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2", - говорится в сообщении.
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