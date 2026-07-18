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Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 18.07.2026
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23:08 18.07.2026
Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1,2 тысячи человек

В Эстонии хотят увеличить военный контингент НАТО до 1,2 тысячи человек

© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1200 человек в 2027 году.
  • Британцы привезут с собой дроны дальнего действия и сформируют мобильное соединение, способное рассредоточиться на несколько самостоятельно действующих мелких подразделений.
  • Размещение техники и боеприпасов для нового британского контингента начнется в 2026 году, а в 2027 году запланированы учения 4-й бригады вооруженных сил Великобритании на территории Эстонии.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военный контингент НАТО, дислоцирующийся в Эстонии, в 2027 году увеличит свой состав до 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Весной следующего года у нас будет больше британцев, общее количество военных - почти 1200", - заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.
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Он уточнил, что таким образом контингент НАТО в республике увеличится на 300 человек. Британцы привезут с собой дроны дальнего действия.
"Изменится вся концепция британской военной миссии в Эстонии. Вместо контингента, опирающегося на бронетехнику, здесь появится сформированное с учетом эстонской специфики очень мобильное соединение, которое сможет при необходимости рассредоточиться на несколько самостоятельно действующих мелких подразделений", – пояснил в интервью ERR научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв.
Размещение техники и боеприпасов для нового британского контингента начнется уже в 2026 году. Кроме того, в 2027 году запланированы учения, которые на территории Эстонии проведет 4-я бригада вооруженных сил Великобритании, уточнила ERR.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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