Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1,2 тысячи человек

Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии. Архивное фото

Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии

© AP Photo / Pavel Golovkin Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1200 человек в 2027 году.

Британцы привезут с собой дроны дальнего действия и сформируют мобильное соединение, способное рассредоточиться на несколько самостоятельно действующих мелких подразделений.

Размещение техники и боеприпасов для нового британского контингента начнется в 2026 году, а в 2027 году запланированы учения 4-й бригады вооруженных сил Великобритании на территории Эстонии.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военный контингент НАТО, дислоцирующийся в Эстонии, в 2027 году увеличит свой состав до 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Весной следующего года у нас будет больше британцев, общее количество военных - почти 1200", - заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.

Он уточнил, что таким образом контингент НАТО в республике увеличится на 300 человек. Британцы привезут с собой дроны дальнего действия.

"Изменится вся концепция британской военной миссии в Эстонии. Вместо контингента, опирающегося на бронетехнику, здесь появится сформированное с учетом эстонской специфики очень мобильное соединение, которое сможет при необходимости рассредоточиться на несколько самостоятельно действующих мелких подразделений", – пояснил в интервью ERR научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв.

Размещение техники и боеприпасов для нового британского контингента начнется уже в 2026 году. Кроме того, в 2027 году запланированы учения, которые на территории Эстонии проведет 4-я бригада вооруженных сил Великобритании, уточнила ERR.