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Обещание, данное Киеву НАТО, может оказаться невыполнимым, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2026
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21:15 18.07.2026 (обновлено: 21:19 18.07.2026)
Обещание, данное Киеву НАТО, может оказаться невыполнимым, пишут СМИ

NZZ: НАТО может не выделить Украине 140 миллиардов евро в течение двух лет

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году.
  • Германия и Великобритания остаются крупнейшими поставщиками военной помощи, тогда как от Франции, Италии и Испании с 2025 года значительных пакетов помощи не поступало.
  • Издание NZZ приводит расчеты, из которых следует, что до конца 2026 года страны НАТО должны выделить Киеву 40 миллиардов евро, но Украина получит лишь 30 миллиардов евро при текущих темпах поставок.
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Обещание НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение последующих двух лет может оказаться невыполнимым, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).
Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса, который состоялся 7-8 июля в Анкаре, обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
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Согласно информации NZZ, объемы помощи со стороны стран-доноров распределены неравномерно. Так, крупнейшими поставщиками военной помощи и по сей день остаются Германия и Великобритания, тогда как от Франции, Италии и Испании с 2025 года значительных пакетов помощи не поступало.
Издание также приводит расчеты, из которых следует, что до конца 2026 года страны НАТО должны выделить Киеву 40 миллиардов евро. Однако экстраполяция текущих темпов поставок на оставшиеся месяцы показывает, что Украина получит лишь 30 миллиардов евро.
Кроме того, как пишет газета, из примерно 400 миллиардов евро, которые институты ЕС и входящие в него страны пообещали за четыре с половиной года конфликта, к концу апреля 2026 года Украина получила около 180 миллиардов евро.
"Цель НАТО … остается амбициозной", - резюмирует газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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