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В Москве опровергли сообщения о штрафе женщине за незнакомого безбилетника - РИА Новости, 18.07.2026
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22:31 18.07.2026
В Москве опровергли сообщения о штрафе женщине за незнакомого безбилетника

В Москве опровергли информацию о штрафе женщине за проход незнакомого в метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак метро у входа на станцию в Москве
Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сообщения о неправомерном штрафе женщине из-за прохода постороннего пассажира на станции ЦСКА недостоверны.
  • Вечером 20 июня на станции метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии выяснилось, что прошедшие вдвоем по одной валидации пассажиры — мать и несовершеннолетняя дочь.
  • ГКУ «Организатор перевозок» напоминает о правилах пользования метрополитеном и призывает пассажиров быть вежливыми с контролерами.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сообщение о том, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" якобы неправомерно оштрафовали женщину из-за того, что вместе с ней прошел посторонний пассажир, являются недостоверными, вместе с пассажиром зашла ее дочь, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что пассажиру метро на станции ЦСКА выписали штраф после того, как за ней через турникет проскочил безбилетник. По словам женщины, прошедший мужчина успел сесть в поезд и уехать, а ее остановили и выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.
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"На этой неделе в соцсетях распространились сообщения о том, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" якобы неправомерно оштрафовали женщину из-за того, что вместе с ней прошел посторонний пассажир, который впоследствии скрылся. Это не так", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации ГКУ "Организатор перевозок", вечером 20 июня на станции метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии выявили пассажира, совершившего проход без оплаты. В ходе беседы установили, что прошедшие вдвоем по одной валидации пассажиры - мать и несовершеннолетняя дочь.
"Проезд с детьми до 7 лет в городском транспорте бесплатный. Будьте готовы при необходимости подтвердить возраст ребенка. У пассажиров от 7 лет и старше должен быть свой проездной: например, "Тройка" или карта москвича", - подчеркивается в сообщении.
Поясняется, что, согласно правилам пользования Московским метрополитеном, контролеры вправе требовать предъявления проездного билета и документа, удостоверяющего личность, для составления административного материала. Работники транспорта не изымают "Тройку" или банковскую карту, номер проездного билета фиксируют в постановлении.
"За активное противодействие работе контролеров граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Просим пассажиров быть вежливыми с контролерами городского транспорта и соблюдать правила пользования метрополитеном… Просим не доверять очевидным провокациям в адрес контролеров", - заключается в сообщении.
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Московский метрополитенМосква
 
 
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