В Москве опровергли сообщения о штрафе женщине за незнакомого безбилетника

Краткий пересказ от РИА ИИ Сообщения о неправомерном штрафе женщине из-за прохода постороннего пассажира на станции ЦСКА недостоверны.

Вечером 20 июня на станции метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии выяснилось, что прошедшие вдвоем по одной валидации пассажиры — мать и несовершеннолетняя дочь.

ГКУ «Организатор перевозок» напоминает о правилах пользования метрополитеном и призывает пассажиров быть вежливыми с контролерами.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сообщение о том, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" якобы неправомерно оштрафовали женщину из-за того, что вместе с ней прошел посторонний пассажир, являются недостоверными, вместе с пассажиром зашла ее дочь, сообщается в Сообщение о том, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" якобы неправомерно оштрафовали женщину из-за того, что вместе с ней прошел посторонний пассажир, являются недостоверными, вместе с пассажиром зашла ее дочь, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что пассажиру метро на станции ЦСКА выписали штраф после того, как за ней через турникет проскочил безбилетник. По словам женщины, прошедший мужчина успел сесть в поезд и уехать, а ее остановили и выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

"На этой неделе в соцсетях распространились сообщения о том, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" якобы неправомерно оштрафовали женщину из-за того, что вместе с ней прошел посторонний пассажир, который впоследствии скрылся. Это не так", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации ГКУ "Организатор перевозок", вечером 20 июня на станции метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии выявили пассажира, совершившего проход без оплаты. В ходе беседы установили, что прошедшие вдвоем по одной валидации пассажиры - мать и несовершеннолетняя дочь.

"Проезд с детьми до 7 лет в городском транспорте бесплатный. Будьте готовы при необходимости подтвердить возраст ребенка. У пассажиров от 7 лет и старше должен быть свой проездной: например, "Тройка" или карта москвича", - подчеркивается в сообщении.

Поясняется, что, согласно правилам пользования Московским метрополитеном , контролеры вправе требовать предъявления проездного билета и документа, удостоверяющего личность, для составления административного материала. Работники транспорта не изымают "Тройку" или банковскую карту, номер проездного билета фиксируют в постановлении.