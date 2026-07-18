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Десять пострадавших при атаке на Тамбовскую область эвакуируют в Москву - РИА Новости, 18.07.2026
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21:26 18.07.2026 (обновлено: 21:51 18.07.2026)
Десять пострадавших при атаке на Тамбовскую область эвакуируют в Москву

Десять пострадавших при атаке на Котовск эвакуируют на лечение в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять пострадавших при атаке ВСУ на Тамбовскую область эвакуируют на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы.
  • По последним данным, 25 человек пострадали при атаке на логистический центр в Котовске.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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"Десять пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф, будет использован специализированный оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация.
"Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - уточнил Кузнецов.
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП города Москвы.
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