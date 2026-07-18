Десять пострадавших при атаке на Тамбовскую область эвакуируют в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Десять пострадавших при атаке ВСУ на Тамбовскую область эвакуируют на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы.

По последним данным, 25 человек пострадали при атаке на логистический центр в Котовске.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

"Десять пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф, будет использован специализированный оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация.

"Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - уточнил Кузнецов.