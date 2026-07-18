Росмолодежи выделили 640 миллионов рублей на фестиваль в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство РФ выделило Росмолодежи 640 миллионов рублей на грант для АНО «Таврида. Арт».
- Средства предназначены для организации и проведения отдельных мероприятий Международного фестиваля молодежи.
- Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и объединит участников из 190 стран.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ направило Росмолодежи 640 миллионов рублей на предоставление гранта автономной некоммерческой организации "Таврида. Арт" для организации и проведения отдельных мероприятий Международного фестиваля молодежи, следует из распоряжения кабмина.
"Направить Росмолодежи в 2026 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в размере 640 000 тысяч рублей на предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Таврида. Арт" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением отдельных мероприятий культурной программы Международного фестиваля молодежи", - говорится в документе.
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Отмечается, что в числе мероприятий церемонии открытия и закрытия фестиваля для не менее десяти тысяч участников.
Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября. Он объединит участников из 190 стран.