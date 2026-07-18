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Росмолодежи выделили 640 миллионов рублей на фестиваль в Екатеринбурге - РИА Новости, 18.07.2026
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20:02 18.07.2026
Росмолодежи выделили 640 миллионов рублей на фестиваль в Екатеринбурге

Росмолодежь получит 640 млн руб на проведение мероприятий фестиваля молодежи

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ выделило Росмолодежи 640 миллионов рублей на грант для АНО «Таврида. Арт».
  • Средства предназначены для организации и проведения отдельных мероприятий Международного фестиваля молодежи.
  • Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и объединит участников из 190 стран.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ направило Росмолодежи 640 миллионов рублей на предоставление гранта автономной некоммерческой организации "Таврида. Арт" для организации и проведения отдельных мероприятий Международного фестиваля молодежи, следует из распоряжения кабмина.
"Направить Росмолодежи в 2026 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в размере 640 000 тысяч рублей на предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Таврида. Арт" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением отдельных мероприятий культурной программы Международного фестиваля молодежи", - говорится в документе.
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Отмечается, что в числе мероприятий церемонии открытия и закрытия фестиваля для не менее десяти тысяч участников.
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