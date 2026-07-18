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На станциях метро вблизи "Лужников" могут ограничить вход и выход - РИА Новости, 18.07.2026
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17:27 18.07.2026
На станциях метро вблизи "Лужников" могут ограничить вход и выход

Дептранс Москвы: на станциях метро возле «Лужников» могут ввести ограничения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станциях метро вблизи стадиона «Лужники» в Москве 18 июля могут быть введены временные ограничения на вход и выход из-за проведения мероприятия.
  • Южный вестибюль станции «Спортивная» перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, а после — только для входа.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения на вход и выход могут быть на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" в субботу в Москве из-за проведения мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта.
"Восемнадцатого июля на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что южный вестибюль станции "Спортивная" перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.
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