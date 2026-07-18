На станциях метро вблизи "Лужников" могут ограничить вход и выход

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения на вход и выход могут быть на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" в субботу в Москве из-за проведения мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта.

Уточняется, что южный вестибюль станции "Спортивная" перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.