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Москвичей призвали не оставлять животных и детей в салоне автомобиля в жару - РИА Новости, 18.07.2026
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14:50 18.07.2026 (обновлено: 16:08 18.07.2026)

Москвичей призвали не оставлять животных и детей в салоне автомобиля в жару

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСобака в автомобиле Mercedes-Benz 300SL Roadster US spec, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
Собака в автомобиле Mercedes-Benz 300SL Roadster US spec, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ожидается повышение температуры до плюс 30 градусов в выходные.
  • Водителей просят не оставлять животных и детей в салоне автомобиля из-за жары.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Повышение температуры до плюс 30 градусов ожидается в Москве в выходные, водителям не следует оставлять животных и детей в салоне автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в столичном главке МЧС России предупредили о сильной жаре в Москве с температурой воздуха в дневные часы до плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник.
"На этих выходных будет жарко. Просим водителей не оставлять животных и детей в салоне. Синоптики обещают повышение температуры до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении.
Напоминается, что необходимо проветривать автомобиль перед поездкой, использовать солнцезащитные очки и крем, следить за самочувствием в пути, а также надевать светлую одежду из натуральных тканей и пить больше воды.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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