Москвичей призвали не оставлять животных и детей в салоне автомобиля в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ожидается повышение температуры до плюс 30 градусов в выходные.
- Водителей просят не оставлять животных и детей в салоне автомобиля из-за жары.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Повышение температуры до плюс 30 градусов ожидается в Москве в выходные, водителям не следует оставлять животных и детей в салоне автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На этих выходных будет жарко. Просим водителей не оставлять животных и детей в салоне. Синоптики обещают повышение температуры до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении.
Напоминается, что необходимо проветривать автомобиль перед поездкой, использовать солнцезащитные очки и крем, следить за самочувствием в пути, а также надевать светлую одежду из натуральных тканей и пить больше воды.