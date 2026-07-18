Москвичей призвали не оставлять животных и детей в салоне автомобиля в жару

"На этих выходных будет жарко. Просим водителей не оставлять животных и детей в салоне. Синоптики обещают повышение температуры до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении.

Напоминается, что необходимо проветривать автомобиль перед поездкой, использовать солнцезащитные очки и крем, следить за самочувствием в пути, а также надевать светлую одежду из натуральных тканей и пить больше воды.