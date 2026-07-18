МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве днем в воскресенье и понедельник местами ожидается жара до 30 градусов.
- МЧС рекомендовало жителям и гостям столицы быть внимательными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается местами в Москве днем в воскресенье и понедельник, сообщили в столичном главке МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 19-20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов", - говорится в сообщении ведомства.
В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.