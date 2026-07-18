МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается местами в Москве днем в воскресенье и понедельник, сообщили в столичном главке МЧС России.

В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.