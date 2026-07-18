Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 18.07.2026
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о жаре до 30 градусов в воскресенье и понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парк "Серебряный Бор" в Москве
Отдыхающая в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдыхающая в парк "Серебряный Бор" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве днем в воскресенье и понедельник местами ожидается жара до 30 градусов.
  • МЧС рекомендовало жителям и гостям столицы быть внимательными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается местами в Москве днем в воскресенье и понедельник, сообщили в столичном главке МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 19-20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов", - говорится в сообщении ведомства.
В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Ягоды на прилавке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Врач назвала продукты, которые следует есть в жаркую погоду
15 мая, 14:29
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала