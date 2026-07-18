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В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2026
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13:37 18.07.2026 (обновлено: 17:24 18.07.2026)
В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей

В Москве телефонные мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилая москвичка отдала мошенникам более 34,5 миллиона рублей.
  • Злоумышленники, представившиеся сотрудниками финансовых и силовых структур, убедили ее в необходимости поместить все сбережения в "специальную казначейскую ячейку".
  • Пострадавшая в течение недели снимала деньги со своих счетов и передавала их курьерам.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телефонные мошенники заставили пенсионерку отдать им 34,5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.
«

"Действуя по указанию мошенников, женщина в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам наличные", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Как рассказали в ведомстве, 74-летняя москвичка получила уведомление о некой задолженности и перешла по ссылке. Позже ей пришло СМС о входе в ее аккаунт на "Госуслугах" с номерами телефонов для связи. Женщина перезвонила по этим номерам и попала к "специалистам", которые заявили, что от ее имени оформлены кредиты.
Дальнейшее общение происходило в мессенджере, который пенсионерка установила по совету мошенников. Там с ней связался "силовик", причем он был в форме и показал удостоверение. Он запугал женщину уголовным преследованием и убедил, что все деньги нужно переправить в "специальную казначейскую ячейку". Женщина рассказала ему обо всех счетах и хранящихся дома сбережениях, а затем начала снимать деньги.
Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств хищения.
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