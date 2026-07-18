В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожилая москвичка отдала мошенникам более 34,5 миллиона рублей.
- Злоумышленники, представившиеся сотрудниками финансовых и силовых структур, убедили ее в необходимости поместить все сбережения в "специальную казначейскую ячейку".
- Пострадавшая в течение недели снимала деньги со своих счетов и передавала их курьерам.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телефонные мошенники заставили пенсионерку отдать им 34,5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.
«
"Действуя по указанию мошенников, женщина в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам наличные", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Как рассказали в ведомстве, 74-летняя москвичка получила уведомление о некой задолженности и перешла по ссылке. Позже ей пришло СМС о входе в ее аккаунт на "Госуслугах" с номерами телефонов для связи. Женщина перезвонила по этим номерам и попала к "специалистам", которые заявили, что от ее имени оформлены кредиты.
Дальнейшее общение происходило в мессенджере, который пенсионерка установила по совету мошенников. Там с ней связался "силовик", причем он был в форме и показал удостоверение. Он запугал женщину уголовным преследованием и убедил, что все деньги нужно переправить в "специальную казначейскую ячейку". Женщина рассказала ему обо всех счетах и хранящихся дома сбережениях, а затем начала снимать деньги.
Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств хищения.
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 миллионов рублей
21 апреля, 15:17