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В Москве злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры - РИА Новости, 18.07.2026
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12:36 18.07.2026 (обновлено: 16:51 18.07.2026)
В Москве злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры

В Москве лжеполицейские обходят квартиры и просят жильцов показать паспорта

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники, выдавая себя за полицейских, обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения.
  • О случаях мошенничества предупреждают в чатах жильцов московских ЖК.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения, выяснило РИА Новости.
Предупреждения о подобных случаях расходятся в чатах жильцов московских ЖК.
В частности, неизвестные выдают себя за полицейских: они одеты в форму и могут иметь фальшивые удостоверения. Злоумышленники совершают обход квартир, просят жильцов предъявить паспорта, чтобы якобы убедиться в их действительности, а также сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения.
Также мошенники могут просить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта и оружия.
При встрече с такими аферистами следует обратиться в полицию.
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