В Москве злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники, выдавая себя за полицейских, обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения.

О случаях мошенничества предупреждают в чатах жильцов московских ЖК.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения, выяснило РИА Новости.

Предупреждения о подобных случаях расходятся в чатах жильцов московских ЖК.

В частности, неизвестные выдают себя за полицейских: они одеты в форму и могут иметь фальшивые удостоверения. Злоумышленники совершают обход квартир, просят жильцов предъявить паспорта, чтобы якобы убедиться в их действительности, а также сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения.

Также мошенники могут просить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта и оружия.