Более 370 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 370 беспилотников летело в направлении Московского региона с 20.30 мск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что 64 уничтожили на подлете к Москве.

В результате налета украинских дронов в Подмосковье был поврежден склад Wildberries, пострадали 24 человека. Кроме того под удар попала нефтебаза в Ногинске. На ее территории возник пожар.