Более 370 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 370 беспилотников летело в направлении Московского региона с 20:30 мск.
- Большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 уничтожены на подлете к Москве.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 370 беспилотников летело в направлении Московского региона с 20.30 мск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", — написал он в канале на платформе "Макс".
Градоначальник добавил, что 64 уничтожили на подлете к Москве.
В результате налета украинских дронов в Подмосковье был поврежден склад Wildberries, пострадали 24 человека. Кроме того под удар попала нефтебаза в Ногинске. На ее территории возник пожар.
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22 июня 2022, 17:18