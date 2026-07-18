Силы ПВО сбили 22 беспилотника на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО сбила 22 БПЛА, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ПВО сбила 22 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в субботу глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18