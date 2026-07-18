На подлете к Москве уничтожили 33 беспилотника

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На подлете к Москве сбили 11 беспилотников, общее их число достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин.

До этого градоначальник распространил информацию о 22 пораженных дронах.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.