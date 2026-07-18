На подлете к Москве уничтожили 33 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подлете к Москве сбито 33 беспилотника.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На подлете к Москве сбили 11 беспилотников, общее их число достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", — написал он на платформе "Макс".
До этого градоначальник распространил информацию о 22 пораженных дронах.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18