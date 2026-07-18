Раненый морпех четыре дня выходил с позиций ВСУ, передавая координаты врага

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"Во время отхода я отметил все позиции противника. В общей сложности пробыл там четыре суток, после чего вышел к нашим смежным подразделениям. Оттуда доложил в штаб, чтобы связались с моим командованием, а спустя несколько часов меня эвакуировали", — рассказал Монгол.