Раненый морпех четыре дня выходил с позиций ВСУ, передавая координаты врага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Монгол, несмотря на ранение, в течение четырех суток выходил с позиций противника на Добропольском направлении к российским подразделениям.
- Монгол передал командованию координаты ВСУ.
- На этом участке высокая активность украинских беспилотников, из-за чего передвигаться приходится крайне осторожно.
ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Боец морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Монгол рассказал РИА Новости, что, несмотря на ранение, в течение четырех суток выходил с позиций противника на Добропольском направлении к российским подразделениям и передал командованию координаты ВСУ.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, после боестолкновения он оказался отрезан от своего подразделения, однако, несмотря на ранение, продолжил выполнять поставленную задачу. Он отметил, что успел зафиксировать координаты украинских позиций и передать их командованию.
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"Во время отхода я отметил все позиции противника. В общей сложности пробыл там четыре суток, после чего вышел к нашим смежным подразделениям. Оттуда доложил в штаб, чтобы связались с моим командованием, а спустя несколько часов меня эвакуировали", — рассказал Монгол.
По словам собеседника агентства, серьезной сложностью на этом участке остается высокая активность украинских беспилотников, из-за чего передвигаться приходится крайне осторожно.
"Дронов очень много, поэтому приходится двигаться аккуратно. Где-то нужно переждать, где-то сделать быстрый бросок. Во время последнего выхода постоянно встречались FPV-дроны, "Мавики", "Баба-яга" и другие беспилотники, по которым приходилось открывать огонь", — добавил военнослужащий.
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