Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая в Молдавии партия после отставки главы кабмина заменила лишь несколько министров, оставив у руля тех, кто провалил реформы, считает Марина Таубер.

Она добавила, что правящая в Молдавии партия в очередной раз показала свое бессилие и глухоту, ограничившись бессмысленной рокировкой.

По словам Таубер, после отставки правительства в демократической стране была бы надежда на перемены, но в Молдавии этого не произошло.

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) вместо полной смены правительства после отставки главы кабмина заменила лишь несколько министров, оставив у руля тех, кто провалил реформы, считает экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василий Тофан сообщил в пятницу, что решил сохранить большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкульта и минздрава. Тофан 21 июля предстанет перед парламентом, чтобы получить вотум доверия от депутатов.

"ПДС в очередной раз показала свое бессилие и глухоту, ограничившись бессмысленной рокировкой. Три четверти министров сохранили свои кресла. Те, кто провалил реформы и не может похвастаться ни единым достижением, остаются у руля, будто ничего не случилось", - написала Таубер в Telegram-канале.

По ее словам, после отставки правительства в демократической стране была бы надежда на перемены и на то, что власть наконец-то осознала усталость народа от кулуарных лиц, но в Молдавии этого не произошло.

"Очевидно: ПДС, проиграв де-факто выборы внутри страны, продолжает использовать административный ресурс и цепляться за власть. Хотя любой уважающий себя политик в такой ситуации ушел бы в отставку", - констатировала Таубер.

Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Тофана.