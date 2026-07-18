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Таубер назвала замену нескольких министров в Молдавии бессмысленной - РИА Новости, 18.07.2026
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16:49 18.07.2026
Таубер назвала замену нескольких министров в Молдавии бессмысленной

Таубер: в Молдавии под видом смены правительства провели бессмысленную рокировку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марина Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Молдавии партия после отставки главы кабмина заменила лишь несколько министров, оставив у руля тех, кто провалил реформы, считает Марина Таубер.
  • Она добавила, что правящая в Молдавии партия в очередной раз показала свое бессилие и глухоту, ограничившись бессмысленной рокировкой.
  • По словам Таубер, после отставки правительства в демократической стране была бы надежда на перемены, но в Молдавии этого не произошло.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) вместо полной смены правительства после отставки главы кабмина заменила лишь несколько министров, оставив у руля тех, кто провалил реформы, считает экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василий Тофан сообщил в пятницу, что решил сохранить большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкульта и минздрава. Тофан 21 июля предстанет перед парламентом, чтобы получить вотум доверия от депутатов.
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"ПДС в очередной раз показала свое бессилие и глухоту, ограничившись бессмысленной рокировкой. Три четверти министров сохранили свои кресла. Те, кто провалил реформы и не может похвастаться ни единым достижением, остаются у руля, будто ничего не случилось", - написала Таубер в Telegram-канале.
По ее словам, после отставки правительства в демократической стране была бы надежда на перемены и на то, что власть наконец-то осознала усталость народа от кулуарных лиц, но в Молдавии этого не произошло.
"Очевидно: ПДС, проиграв де-факто выборы внутри страны, продолжает использовать административный ресурс и цепляться за власть. Хотя любой уважающий себя политик в такой ситуации ушел бы в отставку", - констатировала Таубер.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Тофана.
Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.
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