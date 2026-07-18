Рейтинг@Mail.ru
Еврейская община Молдавии обратилась в суд из-за учебника по истории - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 18.07.2026
Еврейская община Молдавии обратилась в суд из-за учебника по истории

Еврейская община Молдавии подала в суд на Минобразования из-за учебника истории

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврейская община Молдавии подала в суд на министерство образования из-за отказа исправить или изъять учебник по истории, который необъективно раскрывает тему Холокоста.
  • В молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм, что вызвало возмущение общественности.
  • Еврейская община предлагала различные решения проблемы, включая пересмотр учебника с учетом замечаний экспертов и помощь с переизданием, но министерство не отреагировало на запросы.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Еврейская община Молдавии сообщила, что подала в суд на министерство образования из-за отказа изъять или исправить учебник по истории, который необъективно раскрывает тему Холокоста.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Еврейская община Молдавии требовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов.
Ученики на уроке в школе в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Молдавский учебник огульно обвиняет Красную армию в зверствах
21 марта, 06:11
"На протяжении длительного времени Еврейская община Молдавии последовательно обращает внимание государственных органов на серьезные вызовы, среди которых содержание учебника истории для XII класса, одобренного министерством образования и исследований. После того как неоднократные попытки урегулировать вопрос путем переписки, консультаций и институционального диалога не привели к конкретным мерам, Еврейская община была вынуждена обратиться в суд", - говорится на сайте организации.
Община отмечает, что направляла министерству официальные обращения и представила профессиональные заключения международных учреждений, занимающихся исследованием и преподаванием истории Холокоста, но министерство не отреагировало должным образом.
Еврейская община предлагала изъять учебник, пересмотреть его с учетом замечаний экспертов, привлечь специалистов по истории Холокоста, а также финансово помочь с его переизданием. Организация подчеркивает, что открыта для диалога и сотрудничества, однако министерство не ответило ни на один из запросов.
Глава общественной организации "Союз молдаван Приднестровья" Сергей Санду отмечал ранее в беседе с РИА Новости, что власти Молдавии "стирают" молдавскую идентичность со страниц учебников по истории и вытесняют молдавский язык, культуру и историческую память.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Влах предложила властям Молдавии прожить на минимальную зарплату
Вчера, 14:13
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала