Еврейская община Молдавии обратилась в суд из-за учебника по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврейская община Молдавии подала в суд на министерство образования из-за отказа исправить или изъять учебник по истории, который необъективно раскрывает тему Холокоста.

В молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм, что вызвало возмущение общественности.

Еврейская община предлагала различные решения проблемы, включая пересмотр учебника с учетом замечаний экспертов и помощь с переизданием, но министерство не отреагировало на запросы.

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Еврейская община Молдавии сообщила, что подала в суд на министерство образования из-за отказа изъять или исправить учебник по истории, который необъективно раскрывает тему Холокоста.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Еврейская община Молдавии требовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов.

"На протяжении длительного времени Еврейская община Молдавии последовательно обращает внимание государственных органов на серьезные вызовы, среди которых содержание учебника истории для XII класса, одобренного министерством образования и исследований. После того как неоднократные попытки урегулировать вопрос путем переписки, консультаций и институционального диалога не привели к конкретным мерам, Еврейская община была вынуждена обратиться в суд", - говорится на сайте организации.

Община отмечает, что направляла министерству официальные обращения и представила профессиональные заключения международных учреждений, занимающихся исследованием и преподаванием истории Холокоста, но министерство не отреагировало должным образом.

Еврейская община предлагала изъять учебник, пересмотреть его с учетом замечаний экспертов, привлечь специалистов по истории Холокоста, а также финансово помочь с его переизданием. Организация подчеркивает, что открыта для диалога и сотрудничества, однако министерство не ответило ни на один из запросов.

Глава общественной организации "Союз молдаван Приднестровья" Сергей Санду отмечал ранее в беседе с РИА Новости, что власти Молдавии "стирают" молдавскую идентичность со страниц учебников по истории и вытесняют молдавский язык, культуру и историческую память.