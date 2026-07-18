Влах предложила властям Молдавии прожить на минимальную зарплату

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах предложила властям попробовать прожить на минимальную зарплату.

Инициатива актуальна в условиях, когда молдавские власти хотят поднять налоги и при этом повысить зарплаты чиновникам.

По ее мнению, оказавшись в условиях, в которых живет большинство людей, депутаты и министры начнут принимать решения в интересах граждан.

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Представителям власти в Молдавии следует попробовать прожить на минимальную зарплату, чтобы лучше понять нужды граждан республики, соответствующая инициатива будет предложена правительству партией "Сердце Молдовы", заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

По ее словам, предложение особенно актуально в условиях, когда молдавские власти хотят поднять налоги и при этом повысить зарплаты чиновникам.

"Я выступаю за введение зарплат социальной солидарности и обращусь с этим требованием к новому премьер-министру сразу после утверждения правительства. Если у представителей правящей власти осталось хоть немного уважения к стране и ее гражданам, пусть попробуют прожить на минимальную зарплату", - написала Влах в своем блоге на сайте партии.

По ее мнению, оказавшись в условиях, в которых живет большинство людей, депутаты и министры поймут реальное положение граждан и наконец начнут принимать решения в их интересах.

Ранее минфин Молдавии представил новую налоговую политику на 2027 год, в рамках которой запланирована в том числе отмена льготной НДС в 8% на определенные виды товаров и услуг, вместо этого введут единый показатель на уровне 20%.