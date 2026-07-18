Влах предложила властям Молдавии прожить на минимальную зарплату

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах предложила властям попробовать прожить на минимальную зарплату.
- Инициатива актуальна в условиях, когда молдавские власти хотят поднять налоги и при этом повысить зарплаты чиновникам.
- По ее мнению, оказавшись в условиях, в которых живет большинство людей, депутаты и министры начнут принимать решения в интересах граждан.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Представителям власти в Молдавии следует попробовать прожить на минимальную зарплату, чтобы лучше понять нужды граждан республики, соответствующая инициатива будет предложена правительству партией "Сердце Молдовы", заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
По ее словам, предложение особенно актуально в условиях, когда молдавские власти хотят поднять налоги и при этом повысить зарплаты чиновникам.
"Я выступаю за введение зарплат социальной солидарности и обращусь с этим требованием к новому премьер-министру сразу после утверждения правительства. Если у представителей правящей власти осталось хоть немного уважения к стране и ее гражданам, пусть попробуют прожить на минимальную зарплату", - написала Влах в своем блоге на сайте партии.
По ее мнению, оказавшись в условиях, в которых живет большинство людей, депутаты и министры поймут реальное положение граждан и наконец начнут принимать решения в их интересах.
Ранее минфин Молдавии представил новую налоговую политику на 2027 год, в рамках которой запланирована в том числе отмена льготной НДС в 8% на определенные виды товаров и услуг, вместо этого введут единый показатель на уровне 20%.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.