Самая распространенная фамилия в Молдавии переводится как "русский"

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Самой популярной фамилией в Молдавии является Русу или Руссу, которую носят более 7,6 тысячи семей.

В Молдавии насчитывается свыше 73 тысяч фамилий, и каждая из пятидесяти самых популярных принадлежит как минимум тысяче семей.

Больше всего людей с фамилиями Русу, Руссу и Руснак проживает на севере Молдавии, в районах, которые традиционно считают русскоязычными.

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как "русский", в республике ее носят более 7,6 тысячи семей, выяснило РИА Новости, изучив данные государственного регистра страны.

Сейчас на территории Молдавии насчитывается свыше 73 тысяч фамилий. Каждая из пятидесяти самых популярных принадлежит как минимум тысяче семей.

Однако наиболее расхожей оказалась фамилия Русу. Ее носят свыше 6 тысяч семей, или более 24,9 тысячи человек.

При этом существует и другая версия этой фамилии - Руссу. Ею могут похвастаться еще 1,6 тысячи семей республики, или более 7,9 тысячи человек.

Еще 1,2 тысячи семей (более 5 тысяч человек) носят фамилию Руснак - она произошла от древнего славянского самоназвания "русины".

Больше всего людей с такими фамилиями проживает на севере Молдавии, в районах, которые традиционно считают русскоязычными. В столице фамилия Русу оказалась на втором месте по популярности. Больше всего жителей Кишинева носит фамилию Чобану ("пастух"). А вот с фамилией Молдован или Молдаван в стране всего 2,1 тысячи человек.

"Самые популярная фамилия Русу и все ее производные означают одно и тоже - "русский человек". Ее популярность неудивительна, поскольку молдавское княжество формировалось как союз двух этносов - волохов, то есть молдаван, и руснаков, то есть славян из Карпатского региона", - рассказал РИА Новости молдавский историк Борис Шаповалов.

Он добавил, что, как полагают многие ученые, княжество на 50% состояло из руснаков. По оценке Шаповалова, популярность фамилии Русу доказывает историческое этническое многообразие республики.