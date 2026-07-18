Мирошник назвал причину ротации правительства на Украине

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Ротация кабинета министров на Украине необходима Владимиру Зеленскому, чтобы привести к власти максимально лояльных людей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Ротация кабинета министров заключается в том, чтобы к власти привести людей максимально управляемых и минимально политически амбициозных, которые доказали свою лояльность Зеленскому", - сказал Мирошник.

В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.