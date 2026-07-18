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Мирошник назвал причину ротации правительства на Украине - РИА Новости, 18.07.2026
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15:32 18.07.2026 (обновлено: 15:36 18.07.2026)
Мирошник назвал причину ротации правительства на Украине

Мирошник: ротация кабмина позволит Зеленскому привести к власти лояльных людей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Зеленский намерен провести ротацию кабинета министров, чтобы привести к власти максимально лояльных людей.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Ротация кабинета министров на Украине необходима Владимиру Зеленскому, чтобы привести к власти максимально лояльных людей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
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"Ротация кабинета министров заключается в том, чтобы к власти привести людей максимально управляемых и минимально политически амбициозных, которые доказали свою лояльность Зеленскому", - сказал Мирошник.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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