Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Тамбовом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
- Трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
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"Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.