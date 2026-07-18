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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Тамбовом - РИА Новости, 18.07.2026
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08:13 18.07.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Тамбовом

Трое пострадавших при атаке БПЛА под Тамбовом получили медпомощь амбулаторно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
  • Трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
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"Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТамбовская областьРоссияКотовскАлексей КузнецовЕвгений Первышов
 
 
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