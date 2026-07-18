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Минобороны показало кадры поражения сухогруза ВСУ в Черном море - РИА Новости, 18.07.2026
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Минобороны показало кадры поражения сухогруза ВСУ в Черном море

Минобороны показало видео поражения судна у острова Змеиный ВСУ в Черном море

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны показало видео поражения сухогруза, перевозившего грузы в интересах ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.
  • По данным ведомства, судно было поражено расчетами беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер".
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения судна, перевозившего грузы в интересах ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.
Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ в ночь на 18 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В частности, в районе острова Змеиный на переходе морем был поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ.
В описании к видео говорится, что контейнеровоз был поражен расчетами беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер".
На видео видно, как беспилотники влетают в кормовую часть судна, где после этого начинается пожар.
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