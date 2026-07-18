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Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны показало видео поражения сухогруза, перевозившего грузы в интересах ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.

По данным ведомства, судно было поражено расчетами беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер".

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения судна, перевозившего грузы в интересах ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.

Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ в ночь на 18 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В частности, в районе острова Змеиный на переходе морем был поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ

В описании к видео говорится, что контейнеровоз был поражен расчетами беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер".