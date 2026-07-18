Минобороны показало кадры поражения сухогруза ВСУ в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны показало видео поражения сухогруза, перевозившего грузы в интересах ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.
- По данным ведомства, судно было поражено расчетами беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер".
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения судна, перевозившего грузы в интересах ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.
В описании к видео говорится, что контейнеровоз был поражен расчетами беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер".
На видео видно, как беспилотники влетают в кормовую часть судна, где после этого начинается пожар.