Глава МИД КНДР прибудет в Москву в субботу с официальным визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву с официальным визитом 18 июля.
- Визит министра иностранных дел КНДР в Россию проходит по приглашению Сергея Лаврова.
МОСКВА, 18 июля - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву в субботу с официальным визитом, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи 18 июля прибывает в Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в его Telegram-канале.
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