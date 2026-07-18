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Глава МИД КНДР прибудет в Москву в субботу с официальным визитом - РИА Новости, 18.07.2026
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08:26 18.07.2026 (обновлено: 08:32 18.07.2026)
Глава МИД КНДР прибудет в Москву в субботу с официальным визитом

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибудет в Москву в субботу с официальным визитом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава МИД КНДР Цой Сон Хи
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву с официальным визитом 18 июля.
  • Визит министра иностранных дел КНДР в Россию проходит по приглашению Сергея Лаврова.
МОСКВА, 18 июля - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву в субботу с официальным визитом, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи 18 июля прибывает в Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в его Telegram-канале.
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