Россияне смогут узнать о доступных мерах соцподдержки через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане смогут описать свою жизненную ситуацию в чат-боте на портале "Госуслуг" и получить информацию о доступных мерах социальной поддержки.
- Правительство утвердило постановление, внесенное Минтрудом России, о предоставлении такой услуги.
- В настоящее время россияне могут узнать о мерах социальной поддержки, позвонив или написав в Единый контакт-центр.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Граждане смогут описать в чат-боте на портале "Госуслуг" свою жизненную ситуацию и получить информацию о доступных для них мерах социальной поддержки, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Александр Кожевников.
Правительство РФ утвердило соответствующее постановление, внесенное Минтрудом России.
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"Важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу "единого окна", но и через удобные и привычные инструменты – для многих это, конечно, чат-бот на портале "Госуслуг", в котором также будет возможность отслеживания получения услуг по уже поданным заявлениям", – сказал Кожевников, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он подчеркнул, что такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положены сразу несколько мер соцподдержки, например, выплаты или технические средства реабилитации.
По словам замминистра, в настоящий момент россияне могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, порядке их получения или статусе уже поданных заявлений, позвонив или написав в Единый контакт-центр.