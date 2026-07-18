Бывшая соратница Зеленского выступила с предупреждением из-за его поведения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что пока он у власти, в украинской политике и в конфликте ничего кардинально не изменится.
- Она добавила, что его образ великого демократа и бесстрашного защитника полностью сфабрикован и не имеет ничего общего с реальностью.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находится у власти, ничего кардинально в украинской политике и в конфликте не изменится, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
"Неважно, как долго он будет остаться у власти, вы увидите новые лица, новые протесты и новые критические статьи. Но принципиально ничего не изменится", — говорится в публикации.
"Неважно, как долго он будет остаться у власти, вы увидите новые лица, новые протесты и новые критические статьи. Но принципиально ничего не изменится", — говорится в публикации.
На Украине сделали резкое заявление о Зеленском
Вчера, 13:11
Она добавила, что его образ великого демократа и бесстрашного защитника полностью сфабрикован и не имеет ничего общего с реальностью.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.