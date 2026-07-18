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Бывшая соратница Зеленского выступила с предупреждением из-за его поведения - РИА Новости, 18.07.2026
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15:29 18.07.2026 (обновлено: 17:54 18.07.2026)
Бывшая соратница Зеленского выступила с предупреждением из-за его поведения

Мендель: пока Зеленский у власти, ничего кардинально не изменится

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что пока он у власти, в украинской политике и в конфликте ничего кардинально не изменится.
  • Она добавила, что его образ великого демократа и бесстрашного защитника полностью сфабрикован и не имеет ничего общего с реальностью.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находится у власти, ничего кардинально в украинской политике и в конфликте не изменится, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

"Неважно, как долго он будет остаться у власти, вы увидите новые лица, новые протесты и новые критические статьи. Но принципиально ничего не изменится", — говорится в публикации.
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Она добавила, что его образ великого демократа и бесстрашного защитника полностью сфабрикован и не имеет ничего общего с реальностью.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
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