Бывшая соратница Зеленского выступила с предупреждением из-за его поведения

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находится у власти, ничего кардинально в украинской политике и в конфликте не изменится, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.



"Неважно, как долго он будет остаться у власти, вы увидите новые лица, новые протесты и новые критические статьи. Но принципиально ничего не изменится", — говорится в публикации.