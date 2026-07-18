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Мендель ужаснулась из-за произошедшего под Киевом после удара ВС России - РИА Новости, 18.07.2026
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08:34 18.07.2026 (обновлено: 11:13 18.07.2026)
Мендель ужаснулась из-за произошедшего под Киевом после удара ВС России

Мендель: склад под Киевом был полностью забит боеприпасами перед ударом России

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась, что ВСУ хранили большие объемы боеприпасов на гражданском объекте под Киевом.
  • Она добавила, что подобные трагедии подчеркивают опасность хаотичного управления во время боевых действий и призвала как можно скорее прекратить конфликт.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась, что ВСУ хранили большие объемы боеприпасов на гражданском объекте под Киевом.
Она напомнила, что из-за этого в результате удара ВС России были разрушены пять улиц.
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"Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. <…> Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне — последние партии прибыли всего две недели назад", — говорится в публикации в соцсети X.

Она добавила, что подобные трагедии подчеркивают опасность хаотичного управления во время боевых действий и призвала как можно скорее прекратить конфликт.

После удара российских военных Зеленский заявил, что склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому".
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