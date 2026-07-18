Мендель ужаснулась из-за произошедшего под Киевом после удара ВС России

"Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. <…> Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне — последние партии прибыли всего две недели назад", — говорится в публикации в соцсети X.



Она добавила, что подобные трагедии подчеркивают опасность хаотичного управления во время боевых действий и призвала как можно скорее прекратить конфликт.



После удара российских военных Зеленский заявил, что склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому".